Stichting Uniek Curaçao heeft kaart vernieuwd van het wandelgebied Daniel

31 Gedeeld

Willemstad – Het cartografisch team heeft de wandelpaden in het wandelgebied Daniel opnieuw vastgelegd met de gps voor verbetering van de bestaande kaart.

De algemene route daar wordt beschouwd als één van de zwaarste wandeltrails van Curacao. De route is ca 9 km lang, hoofdzakelijk in open veld met lage begroeiing en moeilijk beloopbare wegdelen.

De duur van de tocht is ongeveer vijf uur. De toegang is achter het Landhuis Daniel. De kaart is beschikbaar bij het kantoor van de stichting Uniek Curaçao.

Lees ook: