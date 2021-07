Stichting wil dat OM e-gaming licentiehouders vervolgt

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie op Curaçao moet houders van online goklicencies vervolgen. De Stichting die gedupeerden van online gokken bijstaat is daarom een zogenaamde artikel 15 procedure begonnen.

Daarmee wil de stichting dat de rechter het OM beveelt om vervolging in te stellen. Op Curaçao is een wilde handel in sublicenties in de e-gaming industrie, waarop de overheid geen toezicht houdt. Malafide organisaties hebben daarom volgens de stichting vrij spel om geld wit te wassen en klanten op te lichten.

Lees ook: