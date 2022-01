Stickers autobelasting nog steeds niet geleverd

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Wie nu zijn autobelasting wil betalen, heeft een probleem. De belastingdienst is nog niet klaar om betalingen te ontvangen.

De wet schrijft voor dat voor ieder voertuig voor 1 februari de belasting moet zijn voldaan. Anders mag je de weg niet op. Maar de nieuwe stickers zijn nog niet binnen. De verwachting is, dat die eind januari worden geleverd en dan begint de verkoop meteen.

Curaçao heeft volgens de verzekeraars 90.000 auto’s op de weg. Dat aantal is waarschijnlijk hoger, omdat bij politiecontroles en ongelukken blijkt dat een groot deel niet verzekerd is of belasting betaalt.

