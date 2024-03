Luchtvaart & Reizen Stijging bezettingsgraad kleine accommodaties Redactie 2024-03-19 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In februari is de bezettingsgraad van accommodaties in de regio gestegen naar 89 procent, een lichte toename van één procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze positieve ontwikkeling, signaleren accommodatieaanbieders nog steeds hoge vliegtuigticketprijzen en een trend van last-minute boekingen, wat de planning voor de komende maanden bemoeilijkt.

De autoverhuursector laat eveneens een positieve trend zien met een bezettingsgraad van negentig procent, een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Deze sector profiteert momenteel van een hoge vraag, mede dankzij gasten van cruiseschepen die het eiland bezoeken.

De duikscholen ondervinden minder voorspoed. Met een bezettingsgraad van slechts vijftig procent is sprake van een aanzienlijke daling: dertig procent ten opzichte van het jaar 2023.

Een van de uitdagingen in de toeristische sector is de aanwezigheid van zwartwerkers; individuen die zonder de benodigde vergunningen opereren en geen belasting afdragen. Dit schept oneerlijke concurrentie en is een punt van zorg voor legitieme bedrijven.

CASHA, in samenwerking met de overheid en de Stichting Belasting Accountantsbureau (SBAB), zet zich in om deze kwestie aan te pakken en te streven naar een gelijk speelveld waar eerlijke concurrentie heerst. Het doel is om alle spelers in de toeristische sector onder dezelfde voorwaarden te laten opereren, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van het toeristische aanbod ten goede komt, denkt CASHA.