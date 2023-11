Stijging euro maakt import Curaçao en Aruba duurder, export wordt goedkoper

WILLEMSTAD – De recente stijging van de euro naar het hoogste niveau in drie maanden tijd heeft directe gevolgen voor Curaçao en Aruba, landen waarvan de munteenheden gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar. De Europese munt bereikte maandagochtend een piek van 1,0936 dollar, wat wijst op een verzwakking van de dollar.

Deze ontwikkeling komt door speculaties dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in 2024 de rente kan verlagen om economische schade van eerdere verhogingen te beperken.

De verandering in de wisselkoers kan economische gevolgen hebben voor Curaçao en Aruba. Lokale analisten waarschuwen dat een sterke euro de kosten voor Europese goederen en diensten kan verhogen, wat druk kan leggen op zowel consumenten als bedrijven op de eilanden.

Omgekeerd leidt de sterkere euro tot meer koopkracht bij toeristen uit de Eurozone die naar de eilanden reizen, aangezien hun euro nu meer waard is in dollars, wat kan leiden tot meer uitgaven op de eilanden.

Eilandbewoners die met de dollar gebonden munteenheid naar Europa reizen, zullen merken dat hun geld minder waard is. Dit betekent dat hun vakantie of familiebezoek duurder kan uitvallen, omdat ze meer lokale munteenheid moeten uitgeven voor dezelfde hoeveelheid euro’s. Dit kan met name invloed hebben op de kosten van accommodatie, eten, vervoer en andere uitgaven tijdens hun verblijf in Europa.