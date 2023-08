Stille curatorschap ACU beëindigd: Nieuwe start voor coöperatieve bank

WILLEMSTAD – De Centrale Bank voor Curaçao en Sint-Maarten heeft het ‘stille curatorschap’ bij de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU per 31 juli beëindigd. Dit volgt op de stappen van de Directie en de Raad van Supervisie van ACU om een nieuw bestuursmodel te implementeren.

Als onderdeel van de nieuwe structuur van ACU, heeft de Centrale Bank onlangs een Raad van Supervisie van drie leden ingesteld. Dit nieuwe bestuursmodel, waarbij de leden (sosio’s genoemd) de hoogste autoriteit blijven, werd in 2020 al goedgekeurd. De stille curatoren van de CBCS waren aangesteld om ondersteuning te bieden bij de implementatie van dit nieuwe bestuursmodel.

In hun rol zijn de Directie en de toezichthoudende Raad verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van ACU en de uitvoering van het overeengekomen beleid. Zij houden de leden op de hoogte van de voortgang en de Raad houdt toezicht op de Directie.

De Raad heeft al vergaderd met verschillende belanghebbenden om hun toezichts- en reglementaire taken effectief te kunnen uitvoeren. Een van hun eerste taken is om de vacatures van twee leden in te vullen.

Daarnaast hebben ze het contract van de interim-directeur verlengd tot het einde van dit jaar en zijn ze op zoek naar een interim Financieel Directeur om deze te ondersteunen. Bovendien zijn er stappen gezet in de werving en selectie van een algemeen directeur en een Financieel Directeur. Ook worden er kandidaten gezocht voor de statutaire commissie van de coöperatie. Met deze ontwikkelingen zijn de Algemene Leden Vergadering, Directie en Raad van Supervisie, samen met de leden, klaar om vorm te geven aan de toekomst van ACU.