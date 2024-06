Curaçao Stille tocht voor Curaçaose man die in Rotterdam is neergeschoten Redactie 04-06-2024 - 1 minuten leestijd

ROTTERDAM – Vrienden en familie houden een stille tocht voor de Curaçaose man die in de vroege uren van zaterdag 1 juni voor de discotheek ‘t Half Uurtje in de Rotterdamse wijk Charlois werd neergeschoten.

Hij wordt in de aankondiging Sapatu Real genoemd, maar zijn echte naam is officieel niet bekend. Bronnen in Rotterdam spreken over Windster als familienaam. Het slachtoffer werd geraakt in het hoofd en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het incident vond plaats rond 03:00 uur. Beveiligingscamera’s bij het café legden de schietpartij vast. Op de beelden is te zien hoe de dader zijn vuurwapen trekt en het slachtoffer in het hoofd schiet. De dader duwt het slachtoffer vervolgens tegen een voertuig en vlucht te voet.

De stille tocht wordt morgen 5 juni gehouden om 17.00 vanaf de start op de Ellemeethof, langs café Goofy tot aan de Strevelsweg in Rotterdam. Deelnemers wordt gevraagd zich in het wit te kleden. Ook wordt aan motorrijders gevraagd ‘om nog een keer geluid te komen maken.’

De politie heeft inmiddels een 35-jarige Curaçaose verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Het onderzoek naar de exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte wordt voortgezet.