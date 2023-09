Stille veiling van kunstwerk bedoeld voor surflessen voor kansarme jeugd

WILLEMSTAD – Landhuis Bloemhof gaat een prominent kunstwerk uit de tentoonstelling Lanta! van kunstenaar Roberto Tjon a Meeuw veilen. Dit opvallende kunstwerk heet ‘De Leusden’ en vertelt niet alleen een artistiek verhaal, maar herinnert ons ook aan een donker hoofdstuk uit de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Curaçao.

‘De Leusden’ is een imposant metalen schip, vervaardigd uit restanten van ijzer, dat op een voetstuk rust dat is omwikkeld met Pangi, de traditionele Surinaamse klederdracht voor vrouwen uit de Aukaanse Marrongemeenschap. Het kunstwerk staat majestueus en eist de aandacht op in de tentoonstellingsruimte bam Bloemhof.

Suriname

‘De Leusden’ was een schip van de West-Indische Compagnie dat de gruwelijke taak had om Afrikaanse slaven naar de suikerplantages in Suriname te vervoeren.

Op nieuwjaarsdag in 1738 liep het schip vast op een zandbank bij de monding van de Marowijne-rivier, als gevolg van slecht weer. Het schip leed schipbreuk en begon te zinken.

Uit angst voor een opstand van de 650 tot slaaf gemaakte individuen aan boord, besloten de bemanning alle mogelijke uitgangen af te sluiten, waardoor deze onschuldige levens werden veroordeeld tot een zeemansgraf. De bemanning zelf overleefde deze gruwelijke en onrechtvaardige daad.

Verandering

Nu staat ‘De Leusden’ symbool voor positieve verandering. Dit kunstwerk wordt geveild, en alle opbrengsten gaan naar een nobel doel dat nauw aan het hart ligt van Roberto Tjon a Meeuw: gratis surflessen voor kansarme kinderen.

Door te bieden op ‘De Leusden’ verwerft u niet alleen een kunstwerk dat eer betoont aan de geschiedenis, maar draagt u ook bij aan de toekomst van de Curaçaose jeugd.

De stille veiling van ‘De Leusden’ zal plaatsvinden gedurende de hele expositieperiode en begint bij een openingsbod van 2.000 gulden. Het hoogste bod staat momenteel op 2.225 gulden.

De uiteindelijke veiling vindt plaats op vrijdag 29 september, vanaf 19.00 uur, bij Landhuis Bloemhof onder leiding van veilingmeester Michèle Russel-Capriles. Dit evenement maakt deel uit van een feestelijke afsluiting van de ‘Lanta!’-expositie, waarbij Roberto Tjon a Meeuw en Mathijs Rijne, bekend in Nederland om zijn unieke mix van lokale traditionele muziek met moderne elementen, zorgen voor muzikale bijdragen.

Ontmoeting

Op 13 september, van 19:00 uur tot 21:00 uur, organiseert Landhuis Bloemhof een ‘Meet the Artist’-avond met Roberto Tjon a Meeuw. Roberto zal spreken over de boodschap die hij met zijn werk wil overbrengen en in gesprek gaan met het publiek over tastbare acties die kunnen worden ondernomen om positieve veranderingen in de gemeenschap te realiseren. De ‘Meet the Artist’-avond vindt plaats in de tentoonstellingszaal van Landhuis Bloemhof.