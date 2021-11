Stoplichten gaan weer werken op Curaçao

50 Gedeeld

WILLEMSTAD – Niet werkende stoplichten behoren binnenkort weer tot het verleden. Althans dat belooft minister van Verkeer en Vervoer, Charles Cooper. Tientallen kruispunten moeten het al enige tijd stellen zonder werkende verkeerslichten omdat het geld voor onderhoud op is. Ook een tekort aan onderdelen was een probleem.

Zaterdag zijn de stoplichten in Saliña weer gerepareerd, zondag was Ser’i Domi aan de beurt. Gisteren deden ook de lichten op de Winston Churchill weg het weer. De komende dagen zijn meer kruispunten aan de beurt. De stoplichten bij radio Hoyer en het Waaigat wachten nog op nieuwe regelkasten. Die worden in januari geleverd.

