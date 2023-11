Straatfestival in Pietermaai voor hartstichting

WILLEMSTAD – Op zaterdag 25 november wordt in Pietermaai een straatfestival gehouden onder het motto ‘Heart beat in the street’. Dit gratis evenement begint om 19.00 uur ‘s avonds en mag doorgaan tot middernacht. Het is ook bedoeld om fondsen te genereren voor het werk van de Curaçaose hartstichting.

Op vier afzonderlijke podia, verspreid in de Nieuwstraat en er vlakbij, verzorgen die avond evenzoveel bands liveoptredens om de aanwezigen in de gepaste stemming te brengen, terwijl de lokale horeca voor de rest zorg draagt.

De bands zijn Arp Frique & Family, die garant staat voor een mix van funk, soul, disco, jazz en wereldmuziek, op het podium naast Mr Porter.

Arango y La Familia Cubana met salsa en Buena Visa Social Club stijl op het Pietermaai Square, aangesterkt met lokale musici.

Van lokale bodem komt Blue Blood, rock & blues ter hoogte van Mundo Bizarro met enkele gastgitaristen.

Bij de bar MidTown speelt de band Undercover jazzy, rock en R&B. De band is een samenstelling van diverse bekende lokale musici.

Medewerkers van de Curaçaose hartstichting zullen eveneens van de partij zijn om informatie te verstrekken en donaties te innen. Deze stichting, sedert de oprichting in 1988 onder aanvoering van mevrouw Henriette Wallé, stelt zich ten doel om via informatieve bijeenkomsten en cursussen het leven met een gezond hart te bevorderen.