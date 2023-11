Straatverkopers tijdens eindejaarsperiode moeten nu vergunning aanvragen

WILLEMSTAD – Bedrijven en individuen die plannen hebben om tijdens de eindejaarsperiode van 2023 producten zoals oliebollen, kerstbomen, vuurwerk of andere kerstartikelen langs de openbare weg of op kerstmarkten te verkopen moeten een vergunning hebben. Dat meldt het ministerie van Economisch Ontwikkeling.

Een aanvraag is essentieel om te waarborgen dat alle activiteiten volgens de wet en de geldende regels verlopen en om de veiligheid van zowel de verkopers als de klanten te garanderen. Geïnteresseerden dienen hun aanvraag vroegtijdig in te dienen om de noodzakelijke vergunningen te verkrijgen.

Bij het aanvragen van de vergunning dienen aanvragers diverse documenten aan te leveren. Indien de aanvraag niet door de directeur of eigenaar zelf wordt gedaan, is een machtigingsbrief en identificatie van de gemachtigde vereist. Daarnaast moeten een geldig identificatiebewijs van de directeur/eigenaar en assistenten, en indien van toepassing, een kopie van hun verblijfsvergunning worden overlegd.

Voor degenen die voedsel en dranken verkopen, is een kopie van de G&Gz-kaart vereist. Ook moet er bewijs van betaling voor de vergunning worden overlegd. Indien de verkoop plaatsvindt op privéterrein, is een toestemmingsbrief van de grondeigenaar noodzakelijk.

Aanvragers moeten tevens een korte en duidelijke beschrijving van de te verkopen producten en de locatie van de verkoopstandplaats voorzien. Een foto, plattegrond of beschrijving van de verkooplocatie, zoals een stand, truck, tafel, etc. is ook vereist.

Voor de verkoop van vuurwerk is, naast de bovengenoemde documenten, ook een vergunning van de Dienst Openbare Werken nodig met betrekking tot de locatie en/of het etablissement waar het vuurwerk verkocht zal worden.

Aanvragen voor de tijdelijke ‘standplaats’ vergunning voor de verkoop van de genoemde producten moeten uiterlijk op vrijdag 1 december 2023 worden ingediend bij het Vergunningenloket. Voor de verkoop van vuurwerk moet de aanvraag voor de tijdelijke vergunning uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 worden ingeleverd.

Houd er rekening mee dat aanvragen online ingediend kunnen worden, voor degenen zonder internettoegang is het ook mogelijk de aanvraag persoonlijk in te dienen bij de balie van het Vergunningenloket.