Straf voor illegaal vuurwapenbezit verhoogd Maarten Schakel 10-01-2025

WILLEMSTAD – Wie illegaal een vuurwapen bij zich draagt, kan in de toekomst niet maximaal vier maar zes jaar de cel in. Dat staat in een wetsontwerp van minister van Justitie Shalten Hato. Ook het boetebedrag gaat omhoog, naar maximaal 25.000 gulden.

Het wetsontwerp te wijziging van de vuurwapenwet wordt volgens het Antilliaans Dagblad deze week naar de Staten gestuurd zodat erover gestemd kan worden. De twee huidige vuurwapenverordeningen die gelden op Curaçao stammen uit 1930 en 1931.

Behalve de verhoging van de straffen voor bezit en verkoop van vuurwapens, wordt de wet ook uitgebreid. Zo is niet alleen het bezit van vuurwapens meer strafbaar, maar straks ook het bezit en verkoop van vuurwapenonderdelen.

Als de Staten akkoord gaan, wat in de lijn der verwachting ligt, kan de wet officieel van kracht worden.