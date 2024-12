Politie en Justitie Forse straffen geëist tegen verdachten fataal schietincident Toon Brood Redactie 20-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft vanmiddag zware gevangenisstraffen geëist tegen drie van de vier verdachten in de overvalszaak op adjudant Toon Brood van de Marechaussee. Die werd op 31 mei van dit jaar bij een woningoverval doodgeschoten. De vier jonge daders kwamen al snel in beeld bij Justitie.

De zwaarste strafeis voor gekwalificeerde doodstraf was tegen de jonge Amon Fraai (19), mede omdat hij ook voor moord in een andere zaak in 2023 voor moest komen. Voor beide delicten hoorde hij één straf eisen: 28 jaar.

Aivano Martina (22), die eerder bekende het fatale schot op marechaussee Toon Brood te hebben gelost, hoorde twintig jaar tegen zich eisen. Claverzjion Nocento (25), de derde verdachte hoorde een eis van 19 jaar cel.

Glennson Zimmerman (26), die als chauffeur medeplichtigheid wordt verweten, kreeg een eis van 5 jaar gevangenisstraf. Zimmerman was de enige zonder wapen bij de overval.

Emotionele zitting

De rechtszaal zat vol met collega’s van de Koninklijke Marechaussee en familieleden van het slachtoffer. Weduwe Sonja Brood gebruikte haar spreekrecht en noemde de gebeurtenis een ‘nachtmerrie’. “We kwamen naar Curaçao om het land veiliger te maken. Toon hield zich bezig met grensbewaking, deze jongens kenden geen grenzen. Ze gingen letterlijk over lijken,” zei ze. Haar zoon, die destijds 11 jaar oud was, worstelt nog steeds met trauma’s.

De uitspraak staat gepland op 29 januari.

