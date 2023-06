Strafzaak diefstal 600 kilo drugs uit politiebureau wordt behandeld in september

WILLEMSTAD – De behandeling van het hoger beroep in de zaak Inex 2.0 vindt in september plaats. Dat is gisteren bepaald in de pro-formazitting. Ook dan gaat het weer om een regiezitting. Hoofdverdachte Mariens Mariano was gisteren niet aanwezig. Zijn advocaat Athena Sulvaran had geen behoefte aan onderzoek.

Het Openbaar Ministerie had beroep aangetekend tegen het vonnis in Eerste Aanleg, waarin de vijf verdachten werden vrijgesproken.

Inex 2.0

De zaak Inex 2.0 betreft de drugsroof van 600 kilo drugs die plaatsvond in het opslagdepot van de politie, in de nacht van 13 op 14 oktober 2018 aan de Garipituweg.

De roof zou volgens het Openbaar Ministerie zijn gepleegd onder leiding van ex-politieman Mariens Mariano. Tegen hem werd 16 jaar celstraf geëist, maar het bewijs dat Mariano zelf betrokken zou zijn geweest was te dun, volgens het gerecht.

De door een aantal anonieme bedreigde getuigen afgelegde belastende verklaringen, vonden volgens het Gerecht in Eerste Aanleg onvoldoende ondersteuning in ander bewijsmateriaal.

Het Gerecht veroordeelde de voormalige politieagent wel tot een gevangenisstraf van zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 340 kilogram cocaïne, het handelen in cocaïne en het verduisteren van zijn dienstwapen.

De zaak gaat nu verder op 21 september om 16:15 uur.