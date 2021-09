Strafzaak Jason Vic wordt in november behandeld 

7 Gedeeld

Archieffoto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – De strafzaak tegen Jason Scholtz (24), beter bekend als Jason Vic, wordt op 29 november behandeld, schrijft het Antilliaans Dagblad. De reclassering moet nog een rapport aan de rechter en de officier van justitie uitbrengen over het risico dat de jonge weldoener weer een delict pleegt.

Jason Vic werd in februari gearresteerd voor verdenking van oplichting en het vervalsen van formulieren. Bij het maken van voedselpakketten voor minderbedeelden zou hij 47.000 gulden aan donaties hebben ontvreemd.

Woensdag verklaarde Vic voor de rechter dat hij het verduisterde geld investeerde in een online piramidespel met de bedoeling het rendement weer te gebruiken om mensen in nood te helpen. De naamgever van Fundashon Jason Vic was heel actief op Facebook.

