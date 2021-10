Strand bij Marriott mag ’s avonds worden afgesloten

35 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het strand bij het Marriott-hotel mag ’s avonds afgesloten worden voor het publiek. Dat heeft het gerecht gisteren bepaald. Stranden moeten in bijna alle gevallen toegankelijk blijven voor publiek, maar deze wettelijke bepaling bestond nog niet toen de vorige exploitant van het hotel een erfpachtrecht verkreeg. Hij mocht toen het strand wel afsluiten en ook de hele dag.

Wie voor 2001 rechten had op beheer of eigenaar was van een stuk strand, kan dat niet afgepakt worden. Bij de overgang naar de nieuwe exploitant van het Marriott is de toegankelijkheid van het strand juist verruimd, zegt de rechter. Overdag is het strand nu gewoon open voor het publiek.

