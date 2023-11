Strand Daaibooi twee dagen alleen te voet bereikbaar

WILLIBRORDUS- Het strand van Daaibooi is vandaag en morgen alleen maar te voet bereikbaar. Auto’s en motoren mogen er niet naar toe. Dit vanwege werkzaamheden aan de weg naar het populaire strand. De afsluiting geldt voor het traject vanaf Coral Estate tot aan Playa Daaibooi.

Daaibooi is een strand en baai in Bandabou en ligt dichtbij Willibrordus. De baai wordt omgeven door kliffen. De karetschildpad nestelt in deze baai. De baai kent een koraalrif en is vrij ondiep.

In de negentiende en twintigste eeuw werd de baai gebruikt als haven voor het vervoer van zout uit de zoutpannen van de Jan Kok Baai, vernoemd naar de plantage aldaar in de buurt. Het zout werd gewonnen door de slaven van die plantage en die van Rif St. Marie en PortoMari.

Vanuit Daaibooi gingen kleine boten naar de haven van Willemstad. Daar werd het overgezet naar grotere schepen zodat het zout verscheept kon worden naar Europa. Resten van de opslagplaatsen van het zout zijn nog te ontwaren bij het strand.