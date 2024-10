natuur Strand Sorobon op Bonaire heropend ondanks krokodil in mangroven Redactie 14-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De autoriteiten op Bonaire hebben maandag het populaire strand Sorobon weer opengesteld voor het publiek, ondanks de aanwezigheid van de zoutwaterkrokodil in het nabijgelegen mangrovegebied. Het strand was sinds vorige week gesloten nadat het reptiel was gesignaleerd in de wateren rond het eiland.

Gezaghebber John Soliano verklaarde tijdens een persconferentie dat de krokodil zich in het mangrovegebied bij Sorobon bevindt en over het algemeen schuw is. “Het dier richt zich niet op mensen maar voedt zich met kleine dieren zoals hagedissen, vissen en vogels,” aldus Soliano. Bezoekers mogen het strand betreden, maar worden geadviseerd het water niet in te gaan. Wie toch de zee in wil, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

De aanwezigheid van de krokodil heeft voor veel opschudding gezorgd, aangezien dergelijke dieren normaal niet op Bonaire voorkomen. Juist afgelopen weekend was het extra druk op het eiland door de jaarlijkse regatta. De afgelopen dagen is er intensief naar het dier gezocht, nadat een kort filmpje van het reptiel viraal ging op sociale media. Maandagochtend werd de krokodil opnieuw waargenomen.

Natuurorganisatie Stinapa houdt het dier in de gaten met drones en treft voorbereidingen om het te vangen. “Zodra het dier gevangen is, brengen we het naar een geschikte locatie,” werd tijdens de persconferentie meegedeeld. Vermoedelijk is de krokodil vanuit Venezuela, dat op ongeveer 50 kilometer afstand ligt, naar Bonaire gezwommen.

Het betreden van het mangrovegebied en het benaderen van de krokodil is strikt verboden. De autoriteiten roepen het publiek op tot voorzichtigheid en vragen om nieuwe waarnemingen direct te melden.

