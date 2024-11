Algemeen Strategisch akkoord voor volledige ontwikkeling Wechi Redactie 08-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het gebied van Wechi kan na ondertekening van een strategisch akkoord nu eindelijk worden ontwikkeld. Minister Charles Cooper van VVRP en directieleden van Fundashon Kas Popular en Wechi Management Company zetten afgelopen maandag hun handtekening.

Hoofdlijnen van het akkoord zijn een aanpassing in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) en de aanleg van de infrastructuur voor het gebied. Wechi is de naam van het terrein tussen de rotonde van Zegu en de Landfill van Malpais, langs de weg naar Westpunt. De regering draagt de kosten voor twee nieuwe rotondes bij de ingang van het gebied. De FKP neemt de kosten van de wegen en NUTS-voorzieningen op het terrein zelf voor haar rekening. In een persbericht noemt de overheid het akkoord een grote stap.

De naam van het ontwikkelingsplan bij Wechi is ‘Mi Kas Awor’, oftewel ‘Mijn huis nu’. Plannen om het gebied bij Wechi te bebouwen met betaalbare koop- en huurwoningen van woningstichting FKP zijn er al sinds 1993. De afgelopen jaren zijn op een klein deel van het terrein enkele tientallen huizen gebouwd. Eerder deze week werd bekend dat er een heuvel gerealiseerd zal worden tussen Wechi en de naastgelegen vuilstort van Malpais, om overlast van de vuilstort voor bewoners te beperken.

