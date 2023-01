Strenge controles op en aparte regels voor Fuikdag 2023

WILLEMSTAD – De Kustwacht, Politie en andere autoriteiten gaan komende zondag op zee en langs de kustlijnen controleren gedurende Fuikdag 2023. De overheid heeft maatregelen genomen voor die dag om de openbare orde te handhaven.

Fuikdag vind elk jaar plaats op de eerste zondag van het nieuwe jaar en is ontstaan vanuit de Curaçao Jacht Club om ieder jaar op 1 januari een groot, uitgebreid ontbijt te doen.

Toen jachtclub het ontbijt niet meer organiseerde, besloten een aantal deelnemers om ieder jaar met de boot naar Fuikbaai te gaan en daar dan een leuke dag samen te organiseren.

Fuikdag is het grootste feest op het water in Curacao en zelfs een van de grootste drijvende evenementen in het hele Caribische gebied geworden.

Regels

De verkoop van alcohol op het water en in Fuikbaai is niet toegestaan. Ook mag er geen muziek op vloten en/of podia gemaakt worden.

Alle boten dienen voldoende zwemvesten aan boord te hebben, zodat elke passagier aan boord er een heeft. Uiteraard moeten de papieren van de boot in orde zijn.

Ook veiligheidsartikelen voor signaalaangeving en fluiten moeten aan boord zijn.

Er zullen controles zijn op vaartuigen door de Haven en Veiligheid Inspectie en de Kustwacht. Bovendien zal de Brandweer controles uitoefenen voor wat betreft het aansteken van vuur aan boord in verband met BBQ.

Na viijf uur ’s middags is het afspelen van muziek niet meer toegestaan. De autoriteiten gaan ook controleren op samenscholingen na vijf uur bij baaien en andere locaties op zee.

Het is niet toegestaan om personen een lift te geven om bij Fuikbaai te komen.

Deze maatregel is nodig, omdat personen die meevaren soms bij Fuikbaai achterblijven, zonder dat ze terug kunnen naar Caracasbaai. Het gevolg is dat deze personen via het privé terrein van Barbara Beach gaan lopen om terug bij de stad te komen.

Alle boten uit andere landen moeten via de Immigratie en Douane binnenkomen om in te klaren. De Kustwacht, het Korps Politie en andere bevoegde autoriteiten belast met de openbare orde, zullen degelijk handelen tegen diegenen die zich niet aan de genoemde maatregelen houden.

Autoriteiten die aanwezig zijn om te controleren en te assisteren gedurende Fuikdag 2023 zijn: de Kustwacht, Korps Politie Curaçao, Haven en Veiligheid Inspectie, Brandweer, Douane, Santa Barbara Security, Rode Kruis, Fundashon Kuido Ambulance Curaçao en Citro.