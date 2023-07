Strenger toezicht op illegaal verblijf in Caribisch Nederland 

KRALENDIJK – De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 15 juli strenger toezien op illegaal verblijf op Bonaire, Saba en St Eustatius tijdens uitreiscontroles op de luchthaven.

De Vreemdelingenketen Caribisch Nederland merkt op dat er al enige tijd een toename is van illegaal verblijf in Caribisch Nederland.

De Koninklijke Marechaussee, die volgens de Veiligheidswet BES en de Wet Toelating en Uitzetting BES belast is met de grensbewakingstaak in Caribisch Nederland, ziet strenger toe op de naleving van de juiste wettelijke verblijfstermijnen voor zowel vreemdelingen als Nederlanders. Voor overtreding van de verblijfstermijn werd al een geldboete opgelegd.

Met ingang van 15 juli kan de Marechaussee, naast het opleggen van een geldboete, ook een voorstel voor ‘ongewenst verklaring’ indienen bij Immigratie & Naturalisatie Dienst Caribisch Nederland in geval van overschrijding van de vrije termijn. De betreffende vreemdeling of Nederlander kan dan voor onbepaalde tijd ongewenst worden verklaard voor Caribisch Nederland. In dat geval zal de Marechaussee bij binnenkomst de toegang weigeren.