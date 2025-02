Overheid Strengere screening vertraagt benoeming ministers Aruba Dick Drayer 19-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Melissa Stamper

ORANJESTAD – De strengere screeningswet voor ministers op Aruba zorgt voor vertraging in het benoemingsproces. Volgens formateur Mike Eman is de procedure ingrijpender geworden sinds de wetswijziging in 2021, waardoor niet alleen de ministers zelf, maar ook hun directe familieleden, zoals ouders, partners en kinderen, door het screeningsproces moeten. Dit vergroot de werklast aanzienlijk voor de betrokken instanties, die rekening moeten houden met een groot aantal personen.

Eman gaf aan dat hij verwacht op 13 maart de definitieve lijst met ministerskandidaten te kunnen presenteren. Tot die tijd worden er geen namen bekendgemaakt, omdat het proces nog loopt en het volgens hem belangrijk is om zorgvuldigheid te betrachten.

Op de vraag wat er gebeurt als een kandidaat niet aan de eisen voldoet, gaf Eman aan dat er geen alternatieve plannen zijn. Hij spreekt vertrouwen uit in de kandidaten en benadrukt dat zij allen een goede reputatie hebben. Het screeningsproces omvat een uitgebreide controle, waarbij zelfs medische tests worden meegenomen. Pas als deze procedure is afgerond, wordt bekendgemaakt wie de nieuwe ministers van Aruba worden.

