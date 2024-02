Strengere verkeers- en veiligheidsmaatregelen tijdens Carnaval in Willemstad

WILLEMSTAD – Ter gelegenheid van de Marcha di Karnaval Tiner die vanmiddag en vanavond in Willemstad plaatsvindt zijn strenge maatregelen aangekondigd om de orde, rust, en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen.

Vanaf 16:00 uur zal er, met uitzondering van deelnemers, geen gemotoriseerd verkeer toegestaan zijn op meerdere wegen in en rondom de route van de carnavalsmars. Dit omvat onder andere delen van Winston Churchillweg, Franklin D. Rooseveltweg, Jan Noorduynweg, en vele andere wegen die van cruciaal belang zijn voor de route van de mars.

Bovendien zullen alle bushaltes op de wegen waar gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan, buiten gebruik zijn. Het laatste bushalte voor deze restricties zal bij Roberto H. Eustatius in Otrobanda zijn. Parkeren is niet toegestaan op en onder de viaducten in Otrobanda, Brionplein, Koningin Julianabrug, langs de route van de mars, op verhogingen, en op rotondes en verkeerseilanden.

Orde

Naast verkeersmaatregelen zijn er ook regels ingesteld om de openbare orde te handhaven. Zo is het verkopen van dranken in glazen of blikken verboden, evenals het verkopen van goederen zonder vergunning van de minister van Justitie. Het is ook verboden om wegafzettingen te verwijderen, de mars te verstoren, voorwerpen te gooien, of op gebouwen, muren, of hekken te klimmen. Alle aanwijzingen van de politie dienen opgevolgd te worden om de veiligheid van het publiek te garanderen.

Eigenaren van gebouwen langs de route worden tevens verboden om mensen op daken of luifels te laten en een te groot aantal personen op balkons te hebben.

Deze maatregelen zijn effectief vanaf het moment van aankondiging en blijven van kracht totdat de politie aangeeft dat deze niet langer nodig zijn om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Met deze strikte regels hoopt de overheid een veilig en geordend verloop van het carnaval in Willemstad te garanderen.