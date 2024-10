Nieuws Curaçao Strijd om Bicentini Cup start maandag Dick Drayer 26-10-2024 - 3 minuten leestijd

Komende maandag, 28 oktober gaat de strijd om de grote Fundashon Bicentini Cup van start op Curaçao. De competitie, getiteld ‘Van Straat naar Stadion’, brengt veertien wijkteams samen in een evenement dat niet alleen gericht is op sportieve prestaties, maar ook op het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid. De competitie duurt zeven maanden en eindigt in mei 2025.

De voorbereidingen voor de Fundashon Bicentini Cup begonnen maanden geleden met uitgebreide gesprekken in de wijken. De focus lag op het samenstellen van teams, het creëren van een eigen trainings- en speelveld, en het motiveren van kinderen om actief deel te nemen.

De coaches van de wijkteams hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben niet alleen de teams samengesteld, maar ook een veilige ruimte gecreëerd waar kinderen kunnen trainen en hun talenten ontwikkelen. Initiatiefnemer en oud-bondscoach Remko Bicentini is trots op de inzet van de coaches en benadrukt dat deze aanpak niet alleen gericht is op het voetbal, maar ook op het versterken van de sociale cohesie binnen de wijken. Remko Bicentini in gesprek met wijkteam coach Majron Maduro

Maatschappelijk doel

Elk team heeft naast het voetbal een eigen sociaal maatschappelijk doel geformuleerd. Deze projecten moeten bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving en de betrokkenheid van jongeren bij hun wijk vergroten.

Volgens Bicentini is het duidelijk dat “meedoen belangrijker is dan winnen”, maar de kinderen willen hun wijk sterk vertegenwoordigen en zijn enorm gemotiveerd om dit project tot een succes te maken.

De coaches hebben een cruciale rol gespeeld bij het bedenken van deze initiatieven en het begeleiden van de kinderen, wat de samenhang en verantwoordelijkheid binnen de teams verder heeft bevorderd.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Training- en wedstrijdveld

Voor de wedstrijden worden neutrale velden gebruikt, waar onafhankelijke scheidsrechters de competitie in goede banen leiden. Deze scheidsrechters ondersteunen het sociale doel van het project en zorgen voor een eerlijke competitie. Schitterend hoe wijkcoach Majron Maduro met zijn team volop traint

Tino Change, de ambassadeur van de Fundashon Bicentini, zal samen met de scheidsrechters de organisatie van de wedstrijden coördineren. Dat kan hij niet zonder de hulp van Sharetsy Dometilia, die eerder betrokken was bij de sentro di bario in Koraalspecht en door Bicentini geprezen wordt voor haar aanhoudende inzet.

“Sharetsy is een absolute kanjer en een van de drijvende krachten achter dit nieuwe project,” aldus Bicentini. Dankzij haar en andere betrokkenen gaat het bij dit project niet alleen om voetbal, maar vooral om de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren​.

139