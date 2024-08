Algemeen Strijd tegen mensenhandel op Curaçao verscherpt Redactie 05-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een nieuw plan gelanceerd om mensenhandel effectiever aan te pakken en te voorkomen. Dit initiatief werd in oktober 2021 geïnitieerd door de minister van Justitie van Curaçao en is opgesteld door de coördinator mensenhandel in samenwerking met de liaison officier van de Nederlandse Politie en het Management Team van het Korps Politie Curaçao.

Het plan focust op het gestructureerd verzamelen en analyseren van informatie over mensenhandelaren. Dit gebeurt via een permanent themaregister, wat een beter inzicht moet geven in de activiteiten van mensenhandelaren. Na deze analyse wordt er direct overgegaan tot opsporing van de daders. Naast opsporing zijn er ook preventieve maatregelen gepland, waarbij het strafrecht als laatste redmiddel zal worden ingezet.

De overheid van Curaçao wil een duidelijk signaal afgeven: mensenhandelaren zijn niet welkom en zullen actief en agressief worden vervolgd. Er worden diverse instrumenten ingezet om dit te bereiken. Het plan van aanpak is volgens het ministerie van Justitie dynamisch, wat betekent dat het continu verbeterd zal worden op basis van nieuwe inzichten en ervaringen.

Definitie

Tot 2000 werd mensenhandel gedefinieerd als vrouwenhandel en was de uitbuiting gericht op het brengen tot de prostitutie enerzijds en de bevoordeling van de mensenhandelaar uit de gedwongen prostitutie anderzijds.

Naar aanleiding van het Verdrag van Palermo (2000) werd de definitie van mensenhandel uitgebreid en nagenoeg wereldwijd in de nationale wetgevingen opgenomen. Mensenhandel werd op hoofdlijnen gedefinieerd als seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting (en/of diensten), criminele uitbuiting, gedwongen orgaanverwijdering, en bedelarij.

Diverse nationale wetgevingen hebben alles onder één noemer geschoven, terwijl andere nationale wetgevingen deze uitbuitingsvormen afzonderlijk hebben gedefinieerd en differentiaties hebben aangebracht ten behoeve van de strafbaarstelling.

Curaçao heeft ervoor gekozen de vormen afzonderlijk te definiëren. De vormen van uitbuiting die verwacht worden plaats te vinden op Curaçao zijn voornamelijk seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting (en/of diensten) en criminele uitbuiting.

Het uiteindelijke doel van de verscherpte aanpak is om mensenhandel onaantrekkelijk te maken voor daders. Het ministerie van Justitie hoopt dat de nieuwe aanpak niet alleen tot meer opsporingen en veroordelingen leidt, maar ook tot een sterkere preventie en bescherming van potentiële slachtoffers.

