Strikte controles door Kustwacht en Politie op Fuikdag 2024

WILLEMSTAD – De Kustwacht, Politie en andere autoriteiten gaan zondag, 7 januari, tijdens Fuikdag 2024, intensieve controles uitvoeren op zee en langs de kustlijnen. Deze acties hebben als doel om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de vastgestelde maatregelen en om de openbare orde te handhaven.

De autoriteiten hebben duidelijke richtlijnen aangekondigd voor Fuikdag. Zo is de verkoop van alcohol verboden en mag er geen muziek worden afgespeeld op vlotten en/of podia. Dit geldt tot 17.00 uur ’s middags, waarna het afspelen van muziek volledig verboden is.

Eigenaren van pleziervaartuigen, charterboats en seadoo’s wordt verzocht om deze regels in acht te nemen en de benodigde veiligheidsuitrusting aan boord te hebben. Dit omvat onder andere voldoende zwemvesten voor alle passagiers en noodzakelijke veiligheidsartikelen zoals signaleringsmiddelen en fluiten.

Daarnaast wordt er door de Haven- en Veiligheidsinspectie en de Kustwacht gecontroleerd op scheepsdocumenten en de naleving van de veiligheidsvoorschriften. De Brandweer voert controles uit op het gebruik van open vuur aan boord, zoals bij barbecues. Ook samenscholingen na 17.00 uur ’s middags bij baaien en andere locaties op zee worden gecontroleerd.

Een belangrijke maatregel is dat het niet toegestaan is om personen op te halen of af te zetten (liften of watertaxi) om naar Fuikbaai te komen. Dit is om te voorkomen dat mensen stranden in Fuikbaai zonder terug te kunnen naar Caracasbaai, wat leidt tot chaos en overlast.

Alle boten uit andere landen moeten zich melden bij de Immigratie en Douane voor inklaring. Bij ongeregeldheden zullen de Kustwacht, het Korps Politie en andere bevoegde autoriteiten handhavend optreden tegen diegenen die de maatregelen overtreden. De boodschap is duidelijk: de autoriteiten zetten zich in voor een veilige en geordende Fuikdag, waarbij de regels strikt gehandhaafd zullen worden.