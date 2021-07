Stroom vier cent omhoog op Bonaire

KRALENDIJK – De prijs voor elektriciteit stijgt vandaag op Bonaire. Toezichthouder ACM heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Per Kilowattuur betaal je nu vier cent meer.

De nieuwe prijs is 29 cent en een beetje. Koop je prepaid elektriciteit dan betaal je bijna 50 cent per Kilowattuur, ook die prijs is met vier cent omhoog gegaan.

Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Bonaire betekent dit een stijging van ongeveer 10 dollar per maand.

