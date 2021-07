Stroomproblemen Aruba weer opgelost

Luis Oduber | Foto’s : NoticiaCla

ORANJESTAD – Op Aruba hebben alle wijken weer stroom. Zondagochtend rond vier uur werden de laatste wijken weer aangesloten. Zaterdagmiddag begon de black-out. Ook kwam er in sommige wijken geen water uit de kraan.

Volgens stroomproducent WEB heeft de storing te maken met de overgang naar nieuwe techniek in de oude centrale. Door corona is er achterstand opgelopen. De laatste keer dat Aruba helemaal zonder stroom zat was in 2002.

