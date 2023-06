Student van 19 onbewust gebruikt voor drugssmokkel door vriend

WILLEMSTAD – Een 19-jarige student is door de rechtbank vrijgesproken van opzettelijke cocaïnesmokkel. Hij had een pakket voor zijn vriend op de post gedaan, maar daar bleek 131 gram drugs in te zitten.

De drugs werd gevonden op 19 april bij een vrachtbedrijf, met hulp van een drugshond. Een verdachte doos werd gecontroleerd die enkele sieraden en speelgoed bevatte. Bij het openen hiervan werd de drugs gevonden.

De beklaagde, J. Suriel, verscheen maandag in de rechtbank, zonder advocaat. Die had hij naar eigen zeggen sinds het politieverhoor in hechtenis niet meer gezien.

Boos

Hij gaf toe dat hij de doos had verzonden, maar kon zich niet voorstellen dat er drugs in de doos zouden zitten. Hij was vooral boos op zijn vriend die hem had gevraagd de doos te posten en legde uit dat de vriend, die nu niet langer zijn vriend is, in Nederland woont en op vakantie was op Curaçao.

Toen de officier van justitie hem vroeg of hij het niet vreemd vond dat iemand die in Nederland woont een doos naar Nederland wil sturen terwijl hij zelf weer naar Nederland zou gaan, antwoordde de beklaagde dat zijn vriend hem had verteld dat hij de doos niet zelf kon posten omdat hij niet op Curaçao was geregistreerd. Zonder ervaring met het posten van pakketten, geloofde hij zijn vriend.

De aanklager vroeg de beklaagde waarom hij ‘BobCat’ had gebeld om te weten of het pakket zijn bestemming had bereikt, als hij niet wist dat er drugs in de doos zaten.

De beklaagde legde uit dat nadat hij de doos had gepost, hij nooit meer iets van zijn vriend had gehoord en als persoon wilde hij weten of het pakket in Nederland was aangekomen.

“Hij heeft me niet gebeld zoals hij normaal doet en hij heeft mijn appjes niet meer beantwoord”.

De officier van justitie vroeg de beklaagde wat hij bedoelde met ‘normaal’, wat suggereert dat het lijkt alsof hij eerder dit soort dingen heeft gedaan met zijn vriend, wat de beklaagde ontkent.

Inconsistent

De verklaringen van de beklaagde zijn volgens de aanklager inconsistent en twijfelachtig, omdat hij zelf het geld heeft voorgeschoten voor het verzenden van de doos voor zijn vriend en hij heeft nooit het juiste telefoonnummer van de vriend gegeven.

De beklaagde reageerde door te zeggen dat zijn vriend hem het volgende dag het geld dat hij had voorgeschoten teruggaf, en wat betreft het telefoonnummer, zijn mobiel heeft het nummer van zijn vriend ‘gewist’.

Hij gaf aan dat het enige telefoonnummer dat hij heeft, het nummer is van de broer van zijn vriend, die de post in Nederland zou moeten ontvangen. Hij ging verder met zeggen dat dit hetzelfde nummer was dat op de doos stond en dat hij niets te verbergen heeft.

Straf

De officier van justitie gelooft dat de beklaagde dit opzettelijk heeft gedaan en legde uit dat de straf voor dit soort overtredingen normaal gesproken zes maanden is, waarvan drie voorwaardelijk.

De officier van justitie hield rekening met de leeftijd van de beklaagde en het feit dat hij een student is en eiste een voorwaardelijke straf van drie maanden plus een taakstraf van 120 uur verplichte gemeenschapsdienst, met een proeftijd van 3 jaar.

In zijn vonnis zei de rechter dat hij het grotendeels eens was met de officier van justitie dat het verhaal van de beklaagde vreemd was, maar dat er ook geen bewijs was dat hij opzettelijk handelde.

En het feit dat het gaat om een kleine hoeveelheid drugs met een laag gewicht, geeft geloofwaardigheid aan het feit dat de beklaagde, hoewel hij de inhoud van de doos heeft gezien, de drugs misschien niet heeft opgemerkt.

De rechter sloot de zaak en besloot de beklaagde vrij te spreken van opzet en gaf hem een volledig voorwaardelijke taakstraf van 120 uur, met een proeftijd van twee jaar.

De rechter vertelde de beklaagde dat deze straf moet dienen als een waarschuwing voor hem om in de toekomst meer aandacht te besteden aan wat hij post.