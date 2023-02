Studenten Haagse Hogeschool bezoeken Bonaire 

KRALENDIJK – Een groep van dertig studenten van de opleidingen Bestuurskunde, Veiligheidskunde, Rechten en European studies van de Haagse Hogeschool heeft vorige week op Bonaire een bezoek gebracht aan de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Met waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond en directeur Rijksdienst Caribisch Nederland, Tim Muller werd gesproken over de verhouding tussen Europees en Caribisch Nederland en de organisatie van de Rijksdienst.

Vervolgens bezocht de groep de IND, waar unitmanager Ingrid Sealy ze rondleidde en spraken ze over onder meer migratie en de ketenaanpak daarvan.

Bij de afdeling onderwijs hadden de studenten een ontmoeting met unithoofd Nina den Heyer en hebben ze gesproken over het sociaal domein. Ook stond een bezoek aan de Douane op het programma.

Het bezoek van de studenten aan Bonaire vormt een onderdeel van de minor koninkrijkszaken die ze in het derde jaar van hun opleiding volgen.

Deze studiereis is het sluitstuk van dat programma, waarbij zij kennis maken met de praktijk waar zij al die tijd ook onderwijs over gevolgd hebben.

Het is de bedoeling dat een aantal van deze studenten vervolgens een stageplaats gaat bekleden op de eilanden of bij een van de Koninkrijksinstituten in Nederland.

Doel van de opleiding is om studenten voor te bereiden op hun functie binnen Koninkrijksrelaties. Dit programma is het enige in Nederland dat studenten voorbereidt op werken in functies in koninkrijksrelaties.