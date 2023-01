Studenten Haagse Hogeschool verkennen mogelijkheden om stage te lopen op een van de ABC-eilanden

Geschatte leestijd: 1 minuut

WILLEMSTAD – Veertig studenten van de Haagse Hogeschool zijn voor twaalf dagen op Curaçao, Aruba en Bonaire. Zij bezoeken verschillende instanties, waaronder de Sociaal-Economische Raad, de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad en het College financieel toezicht.

Bedoeling is om te verkennen of zij daar stage kunnen lopen. De studenten volgen een HBO-studie aan de Haagse Hogeschool en hebben daarbij een Minor of een Major in Koninkrijksrelaties gevolgd.

Net als vorig jaar maakten ze ook kennis met het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Naar aanleiding van het bezoek van vorig jaar lopen momenteel twee studenten van de Haagse Hogeschool stage bij de SER

Vanwege het hoge aantal studenten werd de bijeenkomst niet georganiseerd bij het kantoor van de SER zelf, maar in het auditorium van het Nationaal Archief.

Het Nationaal Archief is gevestigd in het gebouw met de naam ‘Bolo di Batrei’, de Bruidstaart in Scharloo.