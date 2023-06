Studenten Human Resource Management van Curaçaose Universiteit in Las Vegas

WILLEMSTAD – Studenten van de Bachelor of Human Resource Management van de Universiteit van Curaçao krijgen de unieke kans om deel te nemen aan de jaarlijkse conferentie van de Society for Human Resource Management. Deze internationaal gerespecteerde conferentie wordt gehouden in Las Vegas en begint vandaag.

De conferentie is een belangrijk onderdeel van het Bachelorprogramma aan de Universiteit van Curaçao. De studenten krijgen de gelegenheid hun lokale kennis en ervaring uit te breiden en zich te laten inspireren door internationale HR-experts en professionals.

Het thema ‘Drive Change’ wordt uitgediept in meer dan 275 sessies, verspreid over elf thema’s, waaronder vergoeding, voordelen en welzijn; diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie; arbeidswetgeving; wereldwijde HR-trends; HR-technologie en data-analyse; en leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Studenten hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende mega-sessies en TED Talk-presentaties.

In het kader van hun studiereis schrijven de studenten ook een groepsartikel over hun ervaringen en de opgedane inzichten op de conferentie. Dit artikel wordt later gepubliceerd in lokale media, om de Curaçaose gemeenschap, HR-professionals en medestudenten te informeren over de huidige trends in de wereld van HR.

Bovendien ontwikkelen de studenten individuele portfolio’s op basis van hun bezoek aan de Las Vegas conferentie en de netwerksessies die ze hebben bijgewoond.