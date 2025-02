Evenementen Studenten International School organiseren gratis shopping event Redactie 17-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een groep studenten van de International School of Curaçao (ISC) heeft zaterdag 15 februari voor de elfde keer het zogenaamde GIN Shopping Experience georganiseerd. Dit jaarlijkse evenement bood mensen in nood de kans om gratis kleding en accessoires uit te zoeken.

De studenten namen de volledige organisatie op zich: ze zamelden kleding en accessoires in, sorteerden de donaties en richtten de gymzaal van hun school in als een echte winkel. Ongeveer vijfhonderd kinderen van lokale stichtingen kregen de kans om gratis kleding en speelgoed uit te zoeken, wat hen niet alleen voorzag in basisbehoeften, maar ook hun zelfvertrouwen versterkte.

In samenwerking met Curaçao Cares Foundation/Cura Doet bereikten de studenten diverse buurtorganisaties, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen konden worden.

“Kleine acties, uitgevoerd met een groot hart, maken een blijvende impact,” zo schrijven de initiatiefnemers.

