Studenten UoC onderzoeken plasticvervuiling bij natuur Corendon

WILLEMSTAD – Vijftien tweedejaarsstudenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben de impact van het gebruik van wegwerpplastic onderzocht bij Corendon Mangrove Resort en Corendon The Rif Resort. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het programma SustainaBUL, dat duurzaamheid in de praktijk brengt door studenten te koppelen aan bedrijven.

SustainaBUL is ontwikkeld door 2030HUB Caribbean Foundation in samenwerking met UoC en Corendon Curaçao en richt zich op duurzame ontwikkeling in het Caribisch gebied. De studenten, afkomstig van de opleiding International Hospitality & Tourism Management, brachten verbeterpunten in kaart en deden aanbevelingen om plasticvervuiling te verminderen. De resultaten van hun onderzoek werden op 22 januari gepresenteerd.

De bevindingen worden verder besproken tijdens de Student Sustainability Awards op 11 februari bij UoC. Hier nemen ook andere bedrijven en organisaties deel die zich binnen SustainaBUL inzetten voor duurzaamheid.

Corendon Curaçao zegt al langer initiatieven te hebben om afval te verminderen en het milieu te beschermen, zoals schoonmaakacties in de mangroven.