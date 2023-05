Studenten van de Universiteit van Curaçao vallen in de prijzen in België

WILLEMSTAD – Tijdens de NEXT STUDENT SUMMIT 2023 in Gent hebben studenten van de Universiteit van Curaçao verschillende prijzen gewonnen. Ze werden bekroond in categorieën als ‘meest creatief’, ‘meest innovatief’ en ‘algemene winnaar’.

Bij de Summit, georganiseerd door Artevelde Hogeschool en mede mogelijk gemaakt door Erasmus+, deden 52 internationale studenten mee uit landen zoals België, Duitsland, Engeland, Roemenië, Frankrijk en natuurlijk Curaçao.

De studenten bedachten gedetailleerde oplossingen voor duurzame materialen en het verminderen van afval en CO2-uitstoot. Ze hebben hiervoor gebruik gemaakt van methodes zoals ‘creatief probleemoplossen’ en ‘design sprints’ tijdens de hackathon.

De hackathon bestond uit drie intensieve ontwerpdagen, voorafgegaan door projectbezoeken, lezingen en debatten in Gent en Antwerpen over de milieu-, sociale en economische impact van een duurzame toekomst.

De delegatie uit Curaçao bestond uit getalenteerde studenten van zowel de Faculteit Sociale en Economische Wetenschappen als de Faculteit Technische Wetenschappen. Ze werden begeleid door professionals Eunice Cijntje en Ergün Erkoçu, beiden wetenschappelijke medewerkers van de universiteit.

Energietransitie

Na de Summit in België heeft de groep studenten van de Faculteit Technische Wetenschappen hun reis voortgezet naar Nederland. Daar hebben ze verschillende innovatieve bouw- en civielprojecten bezocht, evenals bijzondere bedrijven, start-ups en universiteiten die zich allemaal bezighouden met de energietransitie. Dit wordt gezien als een van de grootste uitdagingen waar Curaçao en de regio voor staan.

De groep heeft onder andere twee van ’s werelds grootste en bekendste architectenbureaus bezocht, OMA/AMO en Mecanoo Architecten. Daarnaast kregen ze een rondleiding in de Buccaneers in Delft, een top start-up centrum met innovatieve bedrijven die zich richten op de energietransitie en gespecialiseerd zijn in de energie- en maritieme industrie.

Urban Strategy Tool

Ook bracht de groep een bezoek aan het Urban Data Facility Lab van TNO. Hier werkt de universiteit samen aan de Urban Strategy Tool en de Digital Twin van Curaçao.

De Urban Strategy Tool van TNO is een instrument dat ontwikkeld is om steden en gemeenten te ondersteunen bij het plannen en ontwikkelen van duurzame stedelijke strategieën. Het biedt een geïntegreerde aanpak voor het analyseren van verschillende aspecten van stedelijke ontwikkeling, zoals mobiliteit, energie, milieu, sociale inclusie en economie.

Een Digital Twin van Curaçao is virtuele versie van het echte eiland, waarin alle belangrijke aspecten en gegevens van Curaçao worden weergegeven. Het stelt beleidsmakers, stedenbouwkundigen en andere belanghebbenden in staat om scenario’s te verkennen, beleidsbeslissingen te evalueren en te simuleren hoe veranderingen en ontwikkelingen de toekomst van Curaçao kunnen beïnvloeden.

Virtual Reality

De begeleiders brachten ook een bezoek aan de afdeling ‘Advanced technology’ van TNO, waar geëxperimenteerd wordt met AR/VR en Social XR.

AR/VR is Augmented Reality/Virtual Reality en Social XR is Extended Reality. Dit zijn technologieën die gebruikt worden om een interactieve en meeslepende digitale ervaring te creëren.

Met behulp van Social XR kunnen mensen op afstand samenkomen en communiceren alsof ze fysiek aanwezig zijn. Ze kunnen virtuele vergaderingen bijwonen, samenwerken aan projecten, sociale evenementen organiseren en zelfs sociale interacties hebben met virtuele avatars van andere gebruikers.

Deze technologieën worden steeds meer gebruikt in verschillende sectoren, zoals gaming, onderwijs, training, gezondheidszorg en architectuur, om nieuwe vormen van interactie en ervaringen mogelijk te maken. Ze bieden spannende mogelijkheden om de manier waarop we leren, communiceren en de wereld om ons heen ervaren te transformeren.