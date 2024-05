Defensie Studenten van Universiteit Curaçao ronden militaire opleiding af voor bijbaan Defensie Redactie 21-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Zeven studenten van de Universiteit van Curaçao hebben met succes een verkorte militaire opleiding afgerond. In slechts anderhalve week leerden de studenten in hoog tempo de nodige militaire vaardigheden en drills voordat zij konden beginnen met hun bijbaan bij Defensie.

Dit is de eerste keer dat Curaçaose studenten de kans krijgen om deel te nemen aan een werkstudentenprogramma bij Defensie in het Caribisch gebied. Het werkstudentenprogramma van Defensie staat bekend als Defensity College. In dit programma werken de studenten twee dagen per week bij Defensie en doen zij ervaring op binnen het vakgebied van hun studie.

Rechtenstudenten kunnen bijvoorbeeld juridische adviezen schrijven, terwijl technische studenten zich bezighouden met materiële innovatie. Elke bijbaan duurt een half jaar, waarna de studenten van werkplek kunnen wisselen om zo meer ervaring op te doen.

Voordat de studenten aan hun bijbaan bij Defensie konden beginnen, volgden zij eerst een korte militaire opleiding. Deze basisvaardigheden werden hen bijgebracht door instructeurs van de Caribische militairen.

Zo leerden de studenten omgaan met een wapen, marcheerden zij in uniform op Marinekazerne Suffisant en gingen zij op bivak in Wacao. Daarnaast ontwikkelden zij zichzelf door buiten hun comfortzone te treden met grensverleggende activiteiten. Onder stressvolle omstandigheden moesten de studenten samenwerken om hun gezamenlijke doelen te bereiken.

Met dit programma krijgen Curaçaose studenten niet alleen de kans om praktische werkervaring op te doen binnen hun studiegebied, maar ook om hun persoonlijke en teamvaardigheden te ontwikkelen binnen een militaire omgeving. Dit initiatief is een belangrijke stap in de samenwerking tussen Defensie en de Universiteit van Curaçao en biedt volgens Defensie een unieke leerervaring voor de deelnemende studenten.