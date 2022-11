Studie- en Beroepenmarkt Curaçao zoekt nog geld voor vervoer van scholieren, bedrijven kunnen nog aanmelden voor stands

WILLEMSTAD – De organisatie van de Studie- en Beroepenmarkt op Curaçao heeft nog plek over voor bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld. Ook zoekt de organisatie nog geld georganiseerd busvervoer aan te kunnen bieden voor scholen.

Op dinsdag 15 en woensdag 16 november vindt de 27ste editie van de Curaçao Studie & Beroepenmarkt plaats in het Curaçao World Trade Center. De beurs is bedoeld voor leerlingen van 4 en/of 5 VWO, HAVO, SBO en VSBO, hun ouders en decanen.

De studie- en beroepenmarkt is dé plek waar jongeren toekomstmogelijkheden in hun (studie-) loopbaan verkennen. Door de vertegenwoordiging van vele participanten, bedrijfstakken en scholen, is er sprake van een gevarieerd en dekkend aanbod.

Gedurende twee dagen komen leerlingen meer te weten over kansen, vervolgopleidingen en banen. Scholen en bedrijven vinden potentiële en getalenteerde studenten en werknemers.

Er worden dit jaar zo’n 5000 leerlingen, ouders, leerkrachten en geïnteresseerden verwacht. Ondanks teruglopende sponsors streeft de organisatie er ook dit jaar weer naar om de beurs voor alle bezoekers gratis toegankelijk te houden. Met nu dus een oproep om gratis busvervoer mogelijk te maken, zodat scholieren onder schooltijd naar de markt kunnen komen.