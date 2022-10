Studiekeuzetool voor Caribische scholieren die later in Nederland in de zorg willen werken

WILLEMSTAD – Wie woont op een van de Caribische eilanden kan op de website van United Care Caribbean een online studiekeuze tool gebruiken om in Nederland iets in de richting van de zorg of het sociale domein te gaan studeren.

De aanstaande student Geneeskunde, Fysiotherapie of Social Work kan er terecht voor praktische tips en verhalen van andere Caribische studenten en professionals.

Deze ervaringsdeskundigen studeren of werken al in Nederland en vertellen daarover in de Stories. Sommigen van hen zijn na hun studie teruggekeerd naar ‘hun’ eiland.

De site en bijbehorende workshops die op de eilanden worden gegeven zijn een initiatief van de educatieve stichting WeConnect die zo bijdraagt aan studiekeuze voorlichting aan Caribische jongeren.

“We merken dat er behoefte is aan gerichte informatie in de klaslokalen. Zo helpen we scholieren om een bewuste keuze te maken in het enorme aanbod van studies in Nederland”, licht WeConnect-manager Tanja Fraai toe.

Workshops

Dit schooljaar start weer een serie workshops waarbij een zorgprofessional vertelt over zijn of haar vak, de opleiding en passie om in de zorg of het sociale domein te werken.

Eind november geeft de Curaçaose keel-neus- en oorarts Remi Schoop een workshop op zijn oude school, het Radulphus College. Hij zal ingaan op de overstap naar Nederland, zijn studietijd en zijn werk als arts. Remi schreef er een leuke blog over op de site.

Praktisch

Op de website zijn routekaarten te vinden voor MBO, HBO en WO studies in Nederland. Op de pagina Tips zien scholieren waar ze (online) kunnen proefstuderen.

Content redacteur Edmaly Thielman maakte een selectie van de leukste Instagram accounts van hogescholen en universiteiten in Nederland, te vinden onder de rubriek ‘Tof op Insta’. Uit haar data-analyse van de website blijkt dat er veel gezocht wordt naar praktische informatie.

Stories

Daarnaast zijn de stories populair; dit zijn verhalen uit de eerste hand van Caribische studenten en professionals uit het zorgveld. Zo legt Anouk van den Berg uit hoe ze de toelating tot de studie Geneeskunde in Leiden heeft aangepakt en waar de leukste terrasjes zijn in de stad.

Joanne Ignacio vertelt vanuit Bonaire waarom het werken in de Geestelijke Gezondheidszorg haar inspireert. Physlerie Magdalena beschrijft haar werkdag in een Curaçaos laboratorium: “Mijn werkdagen zijn nooit saai!”

Meer informatie over opleidingen binnen de zorg en het sociale domein staat op deze WeConnect website, speciaal ontworpen voor Antilliaanse en Arubaanse scholieren: www.unitedcarecaribbean.com