Subsidie Dierenbescherming in de wacht wegens problemen met financiële verantwoording

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Volksgezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zegt dat de subsidie voor de Dierenbescherming tijdelijk on hold is gezet. De reden hiervoor is dat de Dierenbescherming volgens het ministerie moeite heeft met het afleggen van de benodigde financiële verantwoording. Dit nieuws volgt op de onenigheid tussen de twee partijen over de subsidieverstrekking voor het jaar 2024.

Tijdens een spoedpersconferentie op 15 februari uitte de Stichting Dierenbescherming (SDB) zorgen over een vermeende verlaging van hun subsidie, welke volgens hen zou leiden tot financiële problemen en zou belemmeren in hun operaties.

Maar GMN heeft deze beweringen tegengesproken door te benadrukken dat er geen verlaging, maar juist een verhoging van de subsidie heeft plaatsgevonden. Desondanks blijft de uitbetaling van de subsidie in de wacht totdat de Dierenbescherming aan de vereiste financiële rapportageverplichtingen voldoet.

In de verklaring van het ministerie wordt verder uitgelegd dat SDB in 2023 een subsidie heeft ontvangen van ongeveer 63.000 Antilliaanse guldens en dat voor 2024 een hoger bedrag van 82.100 guldens is goedgekeurd door het Parlement van Curaçao.

Dit vertegenwoordigt een toename van ruim dertig procent vergeleken met het voorgaande jaar. Ondanks deze toezegging, benadrukt GMN de noodzaak voor SDB om de juiste documentatie aan te leveren ter verantwoording van de gebruikte fondsen, alvorens verdere subsidies worden vrijgegeven.

In reactie betreurt de Dierenbescherming de aantijgingen van het ministerie als zou de financiele verantwoording niet op orde zijn en wijst op onduidelijke communicatie van de overheid voor wat betreft de subsidieverlening.

Volgens het bestuur worden steeds nieuwe eisen gesteld aan de financiële verantwoording en moeten steeds weer andere documenten ingeleverd worden.