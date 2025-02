Geschiedenis Subsidies voor maatschappelijke initiatieven rond slavernijverleden in ontwikkeling Dick Drayer 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan subsidieregelingen voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de bewustwording en erkenning van het slavernijverleden. Dit blijkt uit een Kamerbrief van minister Judith Uitermark. De regeling, die zowel in Europees Nederland als in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt uitgerold, wordt nog aangepast om uitvoerbaar en effectief te zijn.

Sinds de publicatie van de subsidieregelingen op 1 juli 2024 voert het ministerie gesprekken met de beoogde uitvoerder, de afdeling Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn nog enkele openstaande punten die opgelost moeten worden voordat de definitieve regelingen worden gepubliceerd en opengesteld. De uitvoeringsorganisatie zal een laatste toets uitvoeren om te beoordelen of de regelingen voldoen aan de voorwaarden van doelmatigheid en rechtmatigheid.

Om ervoor te zorgen dat de gemeenschappen goed geïnformeerd zijn over de aanvraagprocedure, worden verschillende communicatiemiddelen ingezet. Dit omvat fysieke informatiesessies in Nederland en webinars, terwijl in het Caribisch deel van het Koninkrijk lokale communicatiemiddelen worden gebruikt.

Een adviescommissie zal een schriftelijk oordeel vellen over aanvragen die mogelijk niet voor subsidie in aanmerking komen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissieleden moeten betrokken zijn bij de gemeenschappen en kennis hebben van de relevante ontwikkelingen, maar functioneren onafhankelijk en zonder politieke invloed.

De regeling maakt deel uit van bredere maatregelen rondom het slavernijverleden, waaronder het werk van het Herdenkingscomité Slavernijverleden en andere projecten gericht op educatie en bewustwording.

