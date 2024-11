Evenementen Succesvolle première film ‘Dating My Past’ met Chanelle de Lau Dick Drayer 09-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Onder belangstelling van lokale en internationale gasten en pers vond gisteren de première plaats van de internationale film Dating My Past, met Chanelle de Lau, Miss Universe Curaçao 2016, in de hoofdrol. De vertoning, gehouden in The Movies Otrobanda, werd voorafgegaan door een rode loper ceremonie.

In Dating My Past speelt Chanelle de rol van Lexie, een relatietherapeut die terugblikt op haar eerdere relaties, waarbij elk verhaal unieke uitdagingen en levenslessen biedt. Na de vertoning volgde een vraag- en antwoordsessie met de cast, waarbij het publiek nader kon kennismaken met de achtergronden van de film.

De film, geregisseerd door Ricky Burchell, is geïnspireerd op het boek The Power Within, A Woman’s Worth: From Both Sexes van Aaron Jordan Jr. Dating My Past is Chanelle’s derde filmoptreden en zal na de première op Curaçao ook te zien zijn in de Verenigde Staten. Het Curaçaose publiek kan de film bewonderen in The Movies Otrobanda, waar Chanelle de Lau schittert in een internationale productie.

