Succesvolle première van 'Free to be Free' in Punda Redactie 22-08-2024

Foto - Teatro KadaKen

WILLEMSTAD – Op woensdagavond 21 augustus 2024 ging in Punda de bijzondere voorstelling Free to be Free (Liber pa ta Liber) in première. Het publiek werd meegenomen op een tocht door de koloniale geschiedenis van de wijk, waarbij dans, theater, poëzie en muziek een belangrijke rol speelden.

De voorstelling voerde de toeschouwers langs verschillende historische plekken, beginnend in de Fortkerk en via het Gerechtsgebouw naar het Gouvernementsplein, waar de verbinding met de natuur en de zee centraal stond. Door de mix van kunstvormen kwamen verborgen verhalen uit de geschiedenis van Punda tot leven.

Free to be Free is bedacht door Katy Streek en Jennifer Tosch en mede-geregisseerd door Juan-Carlos Goilo. De voorstelling is een samenwerking tussen Teatro KadaKen, Sites of Memory en de Mongui Maduro Library. Het is een meertalige voorstelling met fragmenten in het Papiaments, Engels, Nederlands en Sranantongo.

De voorstelling duurt 75 minuten en is nog te zien op 22, 23 en 24 augustus, telkens om 19:00 uur, met een start in de Fortkerk. Bezoekers wordt aangeraden comfortabele schoenen te dragen voor de korte wandelroute. De cast bestaat uit lokale en internationale artiesten zoals Sheldon Angelister, Melanta Ayon, Jörgen Gario en Tania Kross.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Mensings Caminada, Sentro di pago Tu y Yo en online via Caribbean Ticketshop. Foto – Teatro KadaKen

