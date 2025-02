Sint Maarten Succesvolle vierde editie van Runway Run op luchthaven SXM Dick Drayer 18-02-2025 - 1 minuten leestijd

SIMPSON BAY – Meer dan 175 medewerkers en partners van Princess Juliana International Airport namen gisterochtend deel aan de vierde jaarlijkse Runway Run, een uniek loopevenement op de landingsbaan van de luchthaven.

De 2,3 kilometer lange run maakt deel uit van het interne gezondheidsprogramma van de luchthaven en stimuleert een actieve levensstijl onder werknemers en stakeholders. Luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven en serviceverleners lieten hun personeel deelnemen.

De run begon om 5:30 uur, vóór de operationele uren van de luchthaven, met een parcours vanaf de Maho-zijde tot aan het einde van de landingsbaan bij Simpson Bay. Na afloop genoten deelnemers van een gezond ontbijt.

Princess Juliana International Airport (SXM) is de op een na drukste luchthaven in het noordoostelijke Caribisch gebied en een belangrijke hub voor Saba, Sint-Eustatius, Saint-Barthélemy, Anguilla, Dominica, Nevis en Tortola. De luchthaven biedt direct werk aan ruim 300 mensen en indirect aan 1.700. In 2025 verwacht SXM 1,8 miljoen passagiers te verwerken.

