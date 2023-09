Succesvolle workshop ‘Botanisch verven’ versterkt duurzaam bewustzijn op Curaçao

WILLEMSTAD – Afgelopen week organiseerde Farm to Crafts een succesvolle workshop ‘botanical dyeing’, botanisch verven, onder leiding van kleurendeskundige Loret Karman. De workshop, gehouden op Hòfi Cas Cora, trok zo’n 35 deelnemers die geïnteresseerd zijn in mode, design, kunsten en duurzaamheid.

De deelnemers leerden hoe ze kleurstoffen konden winnen uit diverse planten zoals indigo, dushi di kabei en de divi divi. Verschillende soorten textiel zoals linnen, garens en katoen werden vervolgens met de hand geverfd. De workshop heeft niet alleen bijgedragen aan een nieuwe kijk op natuurlijke kleurstoffen, maar heeft ook het duurzaamheidsbewustzijn van de deelnemers versterkt.

Kleur

Voor Loret Karman was de workshop extra speciaal, aangezien ze deels is opgegroeid op Curaçao en daar haar fascinatie voor kleur heeft ontwikkeld. Ze heeft eerder op het eiland onderzoek gedaan naar kleuren en mineralen voor natuurlijk verven.

Onder de deelnemers bevonden zich professionals uit de mode-industrie en de kunsten, evenals studenten van het Instituto Buena Bista. De Curaçaose Guenna Gustina, door Karman gezien als de nieuwe dye master van Curaçao, verzorgde ook een workshop.

Farm to Crafts is een creatief onderzoeksproject dat zich richt op de herleving van kleinschalige lokale landbouw voor ambachten en materialen. Door learning by doing wil het project een dynamische omgeving voor onderzoek en productie creëren, en samenwerkingen faciliteren tussen landbouwers, ambachtslieden, ontwerpers, experts en het publiek. Farm to Crafts streeft naar een duurzamer, creatiever en minder afhankelijk Curaçao.

Workshop

De volgende workshop is gepland in november en wordt verzorgd door designer Sanne Muiser van Studio Pluis, die expertise heeft in de naaldvilttechniek.