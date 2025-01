Algemeen Supermarktondernemer Gerard Van Den Tweel overleden Maarten Schakel 14-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanmorgen, dinsdag 14 januari, is in Nederland Gerard van den Tweel (81) overleden. Op de ABC-eilanden was hij vooral bekend als supermarktondernemer.

Van Den Tweel leed aan galwegkanker. Anderhalve week geleden werd bekend dat hij vanwege zijn ziekte de leiding van zijn bedrijf na 57 jaar overdroeg aan accountant Roy de Ridder. “Ik ben uitbehandeld. Het is een aflopende zaak”, zei hij toen in het zakenblad Quote.

Van Den Tweel Supermarkt Curaçao noemt Gerard Van Den Tweel op haar Facebook-pagina een inspiratiebron: “Zijn visie, passie en toewijding hebben de basis gelegd voor alles waar Van den Tweel Supermarkt voor staat. We blijven zijn nalatenschap met trots voortzetten.”

Zijn vijf supermarkten op de ABC-eilanden verkocht hij in 2018 aan de Jamaicaanse ondernemer Gassan Azan. Gerard Van Den Tweel bezat op Aruba de supermarkt Ling & Sons, op Bonaire The Warehouse en Van Den Tweel Supermarkt, en op Curaçao Van Den Tweel Zeelandia en Jan Thiel.