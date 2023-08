Supplementen en vitamines voorlopig niet uit BVZ verstrekkingenpakket 

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid staat voorlopig niet toe dat er veranderingen plaatsvinden in het verstrekkingenpakket van de Basisverzekering Ziektekosten, BVZ, voor bepaalde supplementen en vitamines.

Oorspronkelijk was er door de sociale verzekeraar SVB overwogen om deze gezondheidsproducten vanaf 1 september uit het pakket te verwijderen om zo kosten te besparen.

Het blijkt dat sommige apotheken hun cliënten soms extra laten betalen voor bepaalde producten die onderdeel zijn van het BVZ-pakket, omdat de vergoedingen niet kostendekkend zijn.

In beide gevallen lijken volgens de overheid bepaalde groepen, met name ouderen en sociaal kwetsbare individuen in de samenleving, hierdoor onevenredig te worden benadeeld.

Om die reden wil de minister van Volksgezondheid dat de SVB eerst onderzoek doet naar de voorgestelde wijzigingen in het pakket, waarbij nauwlettend rekening wordt houden met de belangen van de genoemde groepen.

SVB is gevraagd om alternatieve bezuinigingsvoorstellen te presenteren die deze minderbedeelde groepen van de samenleving niet benadelen.