Surinaamse Armand Zunder: excuses slavernij in december onacceptabel

PARAMARIBO – De wijze waarop Nederland de kwestie van excuses over het slavernijverleden aanpakt is volstrekt onaanvaardbaar voor de inheemsen en nazaten van tot slaaf gemaakten in Suriname. Dat schrijft de Surinaamse krant de Ware Tijd.

De haast die Den Haag plotseling heeft gezet achter dit proces is onbegrijpelijk voor Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname en voorvechter van spijtbetuiging door Nederland.

Vorige week werd bekend dat Nederland op 19 december aanstaande spijtbetuigingen gaat aanbieden aan zijn voormalige koloniën.

“Dit is een eenzijdige Nederlandse actie met een groot risico op mislukking. Het risico is dat de nazaten van de inheemsen en tot slaaf gemaakten de excuses weer niet zullen accepteren”. Het is niet bekend in hoeverre Zunder namens deze groepen spreekt.

Zunder heeft de ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van de Zwan voorgehouden dat Suriname nog niet klaar is voor de slavernijexcuses. Hij wil dat er gedefinieerd moet worden, waarvoor er excuses moet worden aangeboden. Zijn aanbeveling/eis is op het vroegst op 1 juli 2023.

Volgens Zunder begrijpen veel Nederlanders niet wat voor menselijk leed met de slavernij is veroorzaakt. “De mensen kunnen zich nog steeds niet plaatsen in wat er toen aan schade is aangericht. Men wil dit nu doordrukken en dat is respectloos naar de tot slaaf gemaakten, hun nazaten en de inheemsen”.

Nederland

In Nederland is de reactie op het voornemen en de uitvoering van het excuus juist omgekeerd. “Het is passend dat het Nederlandse kabinet juist in de landen waar mensen tot slaaf gemaakt werden excuses maakt”, zegt bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, NiNsee.

Het NiNsee hoopt nog steeds dat koning Willem-Alexander ook excuses maakt, maar premier Mark Rutte heeft gezegd het niet aan de koning is om dat te doen. De vorst is volgens hem een ‘symbool van de eenheid van het land, die je niet in het politieke debat wil trekken.