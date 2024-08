Suriname Surinaamse banken krijgen in beslag genomen miljoenen niet terug Redactie 06-08-2024 - 1 minuten leestijd

Centrale Bank van suriname

DEN HAAG – Drie Surinaamse handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname krijgen de 19,5 miljoen euro waarop in april 2018 beslag is gelegd niet terug. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dinsdag dat het beslag niet wordt opgeheven.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie had na het vermoeden dat de drie banken en vijf wisselkantoren zich aan witwaspraktijken schuldig zouden maken, beslag laten leggen. De FIOD nam het geld in beslag op Schiphol, onderweg van Suriname naar Hongkong. Sindsdien woedt er een juridische strijd om de miljoenen. In 2023 wees de Hoge Raad de zaak terug naar het gerechtshof in Den Haag.

De centrale bank en de drie handelsbanken wilden dat het beslag zou worden opgeheven omdat zij niet verwachten dat de rechter die in de toekomst de witwaszaak behandelt het geld zal afnemen. Het hof wil niet vooruitlopen op een eventuele beslissing van de rechter en wees daarom de klacht van de banken af.

