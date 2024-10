Suriname Surinaamse First Lady zet in op mentale gezondheid Dick Drayer 26-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens het officiële bezoek van de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi aan Curaçao vestigde First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry de aandacht op het belang van mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. De First Lady, zelf advocaat en pleitbezorger voor het welzijn van jongeren, gebruikte haar positie om Curaçaose jongeren mee te nemen in haar boodschap.

Afgelopen week bezocht zij Skol Avansá Amador Nita en ging zij in gesprek met een groep van veertig leerlingen. Ze sprak openhartig over de verslaving aan mobiele telefoons, een groeiend probleem onder jongeren. Daarbij deelde zij praktische tips om een gezonde balans te vinden en deze afhankelijkheid te doorbreken. Volgens haar heeft de verslaving een grote invloed op de mentale gezondheid van jongeren, en bewustwording is de eerste stap naar verbetering.

De dag erna organiseerde Mellisa Santokhi-Seenacherry een sessie over mentale gezondheid voor vertegenwoordigers uit het onderwijs en de gezondheidszorg van Curaçao. Tijdens deze bijeenkomst deelde zij haar inzichten over het belang van mentale gezondheid en benadrukte ze het belang van gezamenlijke inspanningen voor een gezondere toekomst voor jongeren.

