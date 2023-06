Surinaamse geboorteakten vóór en dóór het publiek online gezet

PARAMARIBO – Het eerste deel van de Burgerlijke Stand van Suriname staat vanaf nu online op de website van het Nationaal Archief Suriname. Het gaat om 63.000 geboorteaangiften die in Paramaribo zijn gedaan tussen 1828 en 1921.

Hiermee wordt het veel eenvoudiger voor mensen met voorouders in Suriname om hun familiegeschiedenis uit te pluizen.

De database is verzorgd door de Historische Database Suriname, een samenwerking tussen de Nationale Archieven van Suriname en Nederland, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Publicatie was alleen mogelijk dankzij de steun en inzet van honderden vrijwilligers die sinds september 2021 werken aan het digitaliseren en invoeren van de Burgerlijke Stand van Suriname.

Zoektocht

Veel mensen met Surinaamse familie hebben uitgekeken naar dit moment, want tot nu toe is voorouderonderzoek in Suriname een moeizame zoektocht die vaak doodloopt omdat veel bronnen slecht bereikbaar zijn.

Met de publicatie van de Burgerlijke Stand wordt het mogelijk om de levens van de Surinaamse inwoners na de slavernijperiode te onderzoeken. Dat betekent dat ook Surinamers met voorouders die als contractarbeiders uit India, Indonesië of China kwamen meer te weten kunnen komen over hun familiegeschiedenis.

Sinds 2017 werkt de Historische Database van Suriname en de Cariben samen met vrijwilligers aan de online publicatie van bevolkingsarchieven van Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.

Het eerste succes was de online publicatie van de Surinaamse slavenregisters in 2018/2019, gevolgd door de Curaçaose slavenregisters in 2020. Beide datasets werden in mei 2023 tot Werelderfgoed verklaard, als onderdeel van het UNESCO Memory of the World voorstel ‘Documentair erfgoed van tot slaaf gemaakten van de Nederlandse Caraïben en hun afstammelingen’.

Publiek

Publicatie van de Surinaamse Burgerlijke Stand is alleen mogelijk dankzij honderden vrijwilligers die de vele geboorte-, huwelijks- en overlijdensaangiften uit Suriname invoeren in een database.

Zo bouwen we aan een bestand van alle inwoners van Suriname, en later ook Curaçao en andere Caraïbische eilanden, in de koloniale tijd.

Dit bestand komt online voor iedereen beschikbaar. De invoer is een grote klus en de Radbouduniversiteit in Nijmegen is daarom dringend op zoek naar meer mensen die mee willen doen. Informatie: https://hdsc.ning.com